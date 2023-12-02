تحدّث عن احتمال إفلاسها .. شتيمة ماسك في حق المعلنين تضع مستقبل إكس على المحك

يهدد هجوم إيلون ماسك اللفظي على المعلنين الذين يقاطعون منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) بإضعاف الشبكة الاجتماعية أكثر فأكثر، حتى أن مالكها تحدث بنفسه، بعد عام واحد فقط من استحواذه عليها، عن إمكانية توقفها، أثارت العبارة البذيئة الموجهة إلى "من يريد ابتزازي بالإعلان والمال" التي تَلَفّظَ بها الملياردير خلال مقابلة عامة في نيويورك الأربعاء انتقادات شديدة.

وكان إيلون ماسك يشير بذلك إلى تعليق عدد من العلامات التجارية الكبرى حضورها الإعلاني على "إكس".

وبادرت موجة أولى من المعلنين إلى اتخاذ هذا الموقف في أغسطس بعدما كشفت منظمة "ميديا ماترز" غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي عن إعلانات لشركات كبيرة على حساب للنازيين الجدد.

وحذت شركات أخرى هذا الحذو في الأسابيع الأخيرة، ومن أبرزها "أبل" و"ديزني"، رداً على منشور لماسك تبنّى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية وأثار انتقادات واسعة.

واعتذر المساهم الأكبر في الشبكة الاجتماعية عن هذه الرسالة في مقابلة الأربعاء، لكنه شنّ بعد ذلك مباشرة هجوماً عنيفاً على المعلنين الذين هجروا "إكس".

وقالت جاسمين إنبرغ من شركة "إنسايدر إنتيليجنس" إن "لا ضرورة لأن يكون المرء خبيراً حتى يدرك أن مهاجمة الشركات التي تدفع فواتير +إكس+ ليس مفيداً لحسن سير الأعمال". وإذ لاحظت أن "معظم حملات المقاطعة التي نفذها المعلنون على شبكات التواصل الاجتماعي كانت قصيرة الأجل، لكن هذه المقاطعة قد تدوم".

كذلك تحدّث إيلون ماسك نفسه الأربعاء عن احتمال إفلاس المنصة.

ونبّه ماسك إلى أن "ما سيحدث هو أن هذه المقاطعة ستقضي على الشركة"، ورأى أن "العالم كله سيعرف أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة".

واستحدث رجل الأعمال وفريقه عدداً من صيغ الاشتراكات والوظائف المدفوعة على "إكس"، لكنّ الصيغة الرئيسية للشبكة الاجتماعية لا تزال مجانية ولا تزال تقوم بالكامل تقريباً على إيرادات الإعلانات.

وحتى قبل الجدل الأخير، توقعت "إنسايدر إنتيليجنس" انكماشاً بنسبة 54 في المئة في حجم مبيعات "إكس" من بيع المساحات الترويجية، ما أدى إلى انخفاضها إلى 1,9 مليار دولار هذه السنة.

ورأى دان آيفز من شركة "ويبوش سيكيوريتيز" أن "رفض ماسك البحث عن حل وسط يمكن أن يؤدي إلى التعجيل في هجرة المعلنين".

وأظهرت المعطيات التي وفرتها شركة تحليل بيانات السوق "سنسورتاور" لوكالة فرانس برس أن نصف المعلنين الأمريكيين المئة الأهم على "إكس" في أكتوبر 2022 سبق أن توقفوا بالكامل عن الإنفاق على شراء أية مساحات إعلانية على المنصة.

شبح الديون

إلا أن المؤسس المشارك لوكالة التسويق الرقمي "ترو نورث سوشل" كيليس لاندروم شدّد على أن انسحاب علامة تجارية "يفسح في المجال للشركات الأخرى المنافسة" للإفادة من الوضع.

وقد يرتأي عدد من المعلنين أيضاً البقاء على "إكس" نظراً إلى عدم وجود بديل مماثل، إذ إن شبكة "ميتا" الجديدة "ثريدز" ليست في الوقت الراهن مؤهلة لمنافسة "إكس"، بحسب لاندروم.

أما فيما يتعلق بإعادة توزيع المنسحبين من "إكس" موازناتهم الإعلانية على سواها من الشركات الرقمية العملاقة، فقال إن باستطاعتها "إنفاق القدر الذي تريده من المال على +غوغل آدز+ (القسم الإعلاني في "غوغل")، ولكن اعتباراً من نقطة معينة، ينخفض عائد استثمارها".

ولاحظت جاسمين إنبرغ أن "+إكس+ ليست منصة أساسية لكثير من المعلنين، لذا فإن الانسحاب موقتًا منها غير مؤلم" بالنسبة إليهم.

ومع أن "إكس" لا تُفصح عن أرقام رسمية، تشير كل التقديرات إلى انخفاض كبير في عدد المستخدمين، إذ تقدّره شركة "سنسورتاور" بنسبة 45% من المستخدمين الشهريين في بداية الربع الرابع، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

ويضاف إلى هذه الظاهرة الانسحاب الواضح لعشرات الحسابات ذات الشعبية الواسعة، والشركات الكبيرة ومن أبرزها "كوكا كولا" و"بيبسيكو"ومصرف "جيه بي مورغان" وشبكة مقاهي "ستاربكس". ولم تنشر حسابات هذه الأسماء الكبيرة أي محتوى منذ أسابيع، مع أن وجودها على الشبكة سابقاً كان مستمراً.

ورأت جاسمين إنبرغ أن "تأثير +إكس+ كان دائماً أكبر من وزنها الإعلاني". وشرحت أن الشبكة "كانت مساحة مهمة لتواصُل العلامات التجارية مع المستهلكين. (...) ولكن إذا تراجع المحتوى، فسيصبح توليد الإيرادات الإعلانية أكثر صعوبة".

وحتى بعد خفضها قوتها العاملة بأكثر من الثلثين، لا يزال لدى "إكس" نحو 2000 موظف مما يرتّب عليها تالياً نفقات تشغيلية ثابتة كبيرة (للمباني والخوادم).

أما التهديد الآخر فيتمثل في عبء المبالغ الهائلة التي استدانها ماسك للاستحواذ على المنصة، ولكن تتحملها الآن شركة "إكس"، وترتّب عليها دفع أكثر من مليار دولار كل سنة نظير الفوائد والمستحقات من أصل الدين.

ولمّح ماسك الأربعاء في موقف متشدد إلى أنه لن ينقذ شركة "تويتر" السابقة في حال تعرّضها لمأزق مالي، حتى لو كان يملك الإمكانات الكافية لذلك.

وقال "إذا أخفقت الشركة بسبب مقاطعة المعلنين، فستفلس".



