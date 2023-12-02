موانئ دبي العالمية تستهدف تشغيل سفن بوقود عديم الانبعاثات

تستهدف مجموعة موانئ دبي العالمية، تشغيل ما لا يقل عن 5% من سفن الشحن البحري لمسافات قصيرة التابعة لها، بوقود عديم الانبعاثات بحلول عام 2030، ضمن التزامها بإزالة الكربون واعتماد التقنيات الناشئة لتسريع التحول الأخضر والشامل إلى مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية.

يأتي إعلان الشركة، تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28 والذي يستمر حتى 12 ديسمبر، فيما يسعى العالم لتخفيف أثر الانبعاثات الكربونية والتحول وتوفير تمويلات للاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانئ ومناطق الأعمال.

ووفق بيان من موانئ دبي العالمية، السبت، فإنها ستنفذ هذا الهدف من خلال تشغيل سفينتين تعملان بالكهرباء الهجينة (تعمل محركاتها من خلال الوقود التقليدي أو الكهرباء) وخمس سفن تعمل بالميثانول.

وانضمت موانئ دبي العالمية إلى تحالف First Movers Coalition (FMC) لمعالجة تحديات إزالة الكربون.

وتحالف FMC هو تحالف عالمي من الشركات يستفيد من قوتها الشرائية لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة في العالم. ويضم حاليا 90 عضو.

وهذه القطاعات هي 7 قطاعات تتضمن الألومنيوم، والطيران، والمواد الكيميائية، والأسمنت، الشحن، والصلب، والنقل البري، وتساهم مجتمعة في 30% من الانبعاثات العالمية، حسب البيان.