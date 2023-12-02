مختبر لتمكين الشباب الإماراتي من التصدي للتحديات البيئية وحوكمة الشركات

أعلنت «مبادرة بيرل»، وهي منظمة غير ربحية تركز على تعزيز المُساءلة المؤسسية في منطقة الخليج العربي، عن إبرام شراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون «أدماف»، لاستضافة «المختبر الإبداعي لأثر الشباب»، وهي مسابقة تُقام على مدى يومين وتهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من السعي إلى إيجاد حلول من شأنها حشد الدعم لقضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وجمع «المختبر الإبداعي لأثر الشباب» بين سبعة فرق من جامعات بارزة عبر الإمارات، للتنافس في بناء حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأسهمت المبادرة في إشراك أكثر من 200 طالب من مختلف الجامعات في دولة الإمارات.

وأشادت «هدى الخميس كانو»، مؤسس «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون»، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بالدور المهم الذي اضطلعت به «مبادرة بيرل» منذ تأسيسها في عام 2010 في الترويج لنموذج أعمال يدعو إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية بين شركات القطاع الخاص بمنطقة الخليج العربي.

وقالت: «يُعد التعاون مع المبادرة برهاناً على رؤيتنا المشتركة حيال تمكين القادة الشباب في مجال العمل الإنساني وتحسين قدرتهم على الاضطلاع بدورهم المتمثل في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والإنسانية وحوكمة الشركات. وتتجلى هذه الرؤية المشتركة في تنظيم «المختبر الإبداعي لأثر الشباب»، والذي يجمع سبعة فرق يبلغ قوامها الإجمالي 35 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

وينتمي هؤلاء الشباب المشاركون في المختبر إلى مؤسسات أكاديمية إماراتية، كونهم طلبة يدرسون بها، وهي «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، و«الجامعة الأمريكية بالشارقة»، و«كلية التقنية العليا دبي للطالبات»، و«جامعة ميدلسكس دبي»، و«جامعة الشارقة»، و«جامعة خليفة»، و«جامعة زايد».

واختتمت «هدى إبراهيم الخميس كانو»، تعليقها قائلة: «يسهم «المختبر الإبداعي لأثر الشباب» في تطوير أفكار خلاقة لقادة المستقبل تحت إشراف الخبراء. ويتفق هذا الإسهام مع رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تحقيق التقدم في الفنون وإنشاء مؤسسات تعمل من أجل اقتصاد إبداعي مُستدام بيئياً، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤيتها حيال مكافحة التغير المناخي».

وبدورها، علقت «فينيثا ماثيو»، استشاري أول البرامج في «مبادرة بيرل»، على عقد المختبر، فقالت: «يسرنا أن نكون جزءاً من «المختبر الإبداعي لأثر الشباب»، كونه يعكس التزامنا الراسخ حيال تمكين الشباب وتبني الابتكار في التصدي للتحديات المُلحة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتنسجم هذه المسابقة على نحو سلس مع رسالتنا التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية بين الطلبة وروّاد الأعمال عبر منطقة الخليج العربي».

وأضافت: «بحسب وزارة الاقتصاد في الإمارات، فقد ارتفع عدد الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية بنسبة 54 % على مدار السنوات الثلاث الماضية. ومن خلال تزويد العقول الشابة بمنصة تتيح لهم صياغة حلول مُبتكرة للتحديات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يهدف «المختبر الإبداعي لأثر الشباب» إلى الاستمرار بتعزيز روح ريادة الأعمال وتنمية جيل من القادة الملتزمين بتحفيز التغيير الإيجابي. إن «المختبر الإبداعي لأثر الشباب» ليس مجرد مسابقة، وإنما هو تجربة تحولية تهدف إلى تنشئة الجيل المقبل من القادة المسؤولين اجتماعياً».

وجرى تقييم الحلول المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي طرحها المشاركون في «المختبر الإبداعي لأثر الشباب»، وفقاً لمعايير معينة تتعلق بنوع التحدي، والجدوى، والأثر المحتمل، وقابلية التطوير، ومستوى التميّز وجودة العرض التقديمي.

وعمل كل فريق إلى جانب مرشدين خبراء من أجل صياغة حلول مبتكرة ومؤثرة لمختلف التحديات. ولم يكتفِ الحدث بتوفير منصة لحلّ المشكلات بطريقة تعاونية فحسب، بل وإنما أسهم أيضاً في خلق بيئة يمكن للمشاركين فيها التواصل والتعلّم من المرشدين وتبادل الأفكار مع نظرائهم.

وشهد الحدث مشاركة قائمة استثنائية من المتحدثين والمرشدين، بما في ذلك «زينة الجنابي» رئيس قسم التنوع والشمول في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، و«وصيف محمد» رئيس إدارة المخاطر والامتثال في «مجموعة تامر»، و«كين إدي» مدير إزالة الكربون وتسليم المشاريع في شركة «وود بي إل سي»، و«آنكر ميهتا» مهندس حلول للتكنولوجيا التشغيلية في شركة «باراماونت لأنظمة الكمبيوتر»، و«مادهوسميتا ناياك» مدير الاستراتيجية والأداء المؤسسي في شركة «إمداد»، و«ماريا بيترو» مدير أول قسم الاستشارات في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، و«آندي بالانيسامي» خبير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي ختام المسابقة، تم الإعلان عن أسماء الفريقين الفائزين في «المختبر الإبداعي لأثر الشباب»، تقديراً لحلولهما المبتكرة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهما فريق «بيرل بيونيرز» من «جامعة ميدلسكس دبي» وفريق «ذا دومينو إيفكت» من الجامعة الأمريكية في الشارقة.