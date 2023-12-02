تحذير من تسونامي .. زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب سواحل الفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 7.6 درجات على مقياس ريختر، السبت، قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية. وصدر تحذير من تسونامي محتمل.
وقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.
وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وبالاو وماليزيا.
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