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تحذير من تسونامي .. زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب سواحل الفلبين

12/2/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 7.6 درجات على مقياس ريختر، السبت، قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية. وصدر تحذير من تسونامي محتمل.

وقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وبالاو وماليزيا.


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