تحذير من تسونامي .. زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب سواحل الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 7.6 درجات على مقياس ريختر، السبت، قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية. وصدر تحذير من تسونامي محتمل.

وقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وبالاو وماليزيا.



