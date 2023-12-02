إسرائيل تطالب بإعادة 17 امرأة وطفلاً.. وحماس: الرهائن المتبقون عسكريون

طالبت إسرائيل حركة حماس بإعادة 17 امرأة وطفلاً رهائن لديها، في حين أكدت الحركة أن الرهائن المتبقين هم عسكريون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم، إن حركة حماس انتهكت التزامها بإطلاق سراح 17 امرأة وطفلاً ما زالوا محتجزين في غزة، مشدداً على أن الحركة الفلسطينية يجب أن تفي بكلمتها.

وأضاف: «أي نقاش مستقبلي حول المزيد من الرهائن قبل أن تطلق حماس سراح أولئك الذين تعهدت بالفعل بإعادتهم هو بمثابة التخلي عن هؤلاء النساء والأطفال السبعة عشر الذين تحتجزهم حماس».

من جانبه، أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، أن ما بقي من الرهائن في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا سابقاً في جيش الاحتلال.

وقال العاروري، اليوم، إنه لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا القرار نهائي.

كانت إسرائيل قد أعلنت، اليوم، أنها استدعت فريقاً من الموساد من قطر، التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، متهمةً الحركة الفلسطينية بخرق اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي كان من الممكن أن يحول دون استئناف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حماس «لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء (الرهائن) وفقاً لقائمة تم تسليمها إلى حماس ووافقت عليها».