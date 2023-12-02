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رئيس الدولة ومحمد بن راشد وحكام الإمارات وضيوف COP 28 يشهدون الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52

12/2/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم بمدينة إكسبو دبي.

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