رئيس الدولة ومحمد بن راشد وحكام الإمارات وضيوف COP 28 يشهدون الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52

رئيس الدولة ومحمد بن راشد وحكام الإمارات وضيوف COP 28 يشهدون الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52
التاريخ
12/2/2023 3:00:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم بمدينة إكسبو دبي.
MENAFN02122023000110011019ID1107525843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.