نتنياهو: القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكرى

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم استعادة 110 من المحتجزين كانوا لدى حماس، مضيفا أن القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا: ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد، مشيرا إلى أنه إذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المحتجزين، مؤكدا ان قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأوضح أنه أكد أثناء الهدنة أن الحرب في غزة سوف تتجدد وبقوة، وكما أصدرنا تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.







