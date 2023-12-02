سفارة مصر لدى نيوزيلندا تفتح لجان الانتخابات الرئاسة لليوم الثالث بعد قليل

MENAFN - Youm7) تستعد السفارة المصرية لدى نيوزيلندا بعد قليل لفتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير للجالية المصرية المقيمة في البلاد، وذلك على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وانتهى في تمام العاشرة صباحًا اليوم السبت بتوقيت القاهرة، اليوم الثاني من التصويت للمصريين في نيوزيلندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، وأغلقت اللجنة أبوابها، بعدما انتهى الوقت المخصص للاقتراع لليوم الثاني على التوالي من تصويت المصريين بدولة نيوزلاندا.

وتوجه المصريون المقيمون بنيوزيلندا إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الساعة العاشرة صباحًا اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 مساء اليوم السبت، فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لانتهاء عملية التصويت فى الخارج.



وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وبدأت نيوزلاندا عملية التصويت في العاشرة من مساء الخميس،

طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر لتكون أول دولة يتم التصويت بها، بينما بدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:





*يقوم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية.





* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.





*حول بطاقة الرقم القومى غير السارية،

لم يشترط

سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر





*لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما





*من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.





*حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.





وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات





رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.





وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.





وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.





وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.