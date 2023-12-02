سفير مصر بالكويت: اليوم الثاني للانتخابات ملحمة وطنية تعبر عن وحدة الشعب المصري

(MENAFN
- Youm7) أكد سفير مصر، رئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت السفير أسامة شلتوت أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية؛ شهد إقبالا كبيرا وواسعا من قبل أبناء الجالية المصرية، ويعتبر "ملحمة وطنية تعبر عن وحدة الشعب المصري".
وقال السفير أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم /السبت/ - إن الإقبال في اليوم الثاني شهد تنوعا في الفئات المشاركة وبكثافة، وكانت للمرأة المصرية والشباب وذوي القدرات الخاصة، الدور البارز والمميز في المشاركة على مدي اليوم الإنتخابي .
وأضاف أنه ليس بغريب على الجالية المصرية في الكويت؛ تلبية نداء الواجب الوطني؛ لتشارك في ملحمة وطنية أمام العالم كلة؛ وتأكد وحدة الصف المصري بجميع فئاته، وقيامه بواجبه الوطني والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري .
وشهدت الساعة الأخيرة لتصويت المصريين في الكويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، احتفالية كبرى من أبناء الجالية المصرية أمام اللجنة الانتخابية؛ تعبيرا منهم على حب الوطن وتأدية الواجب الوطني تجاه بلدهم (مصر)، فيما يشبه "عيدا وطنيا؛ يعبر عن تلاحم المجتمع المصري أمام جميع التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".
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