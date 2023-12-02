سفير مصر بالكويت: اليوم الثاني للانتخابات ملحمة وطنية تعبر عن وحدة الشعب المصري

MENAFN - Youm7) أكد سفير مصر، رئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت السفير أسامة شلتوت أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية؛ شهد إقبالا كبيرا وواسعا من قبل أبناء الجالية المصرية، ويعتبر "ملحمة وطنية تعبر عن وحدة الشعب المصري".

وقال السفير أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم /السبت/ - إن الإقبال في اليوم الثاني شهد تنوعا في الفئات المشاركة وبكثافة، وكانت للمرأة المصرية والشباب وذوي القدرات الخاصة، الدور البارز والمميز في المشاركة على مدي اليوم الإنتخابي .

وأضاف أنه ليس بغريب على الجالية المصرية في الكويت؛ تلبية نداء الواجب الوطني؛ لتشارك في ملحمة وطنية أمام العالم كلة؛ وتأكد وحدة الصف المصري بجميع فئاته، وقيامه بواجبه الوطني والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري .

وشهدت الساعة الأخيرة لتصويت المصريين في الكويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، احتفالية كبرى من أبناء الجالية المصرية أمام اللجنة الانتخابية؛ تعبيرا منهم على حب الوطن وتأدية الواجب الوطني تجاه بلدهم (مصر)، فيما يشبه "عيدا وطنيا؛ يعبر عن تلاحم المجتمع المصري أمام جميع التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".



