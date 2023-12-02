أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفون بالعرس الانتخابى بالزغاريد.. فيديو

MENAFN - Youm7) احتفى أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركتهم فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية ، حيث تفاعلوا مع الأغانى الوطنية ، وعَلت الزغاريد والطبول، معبرين عن فرحتهم بهذه المشاركة ، التى عبروا من خلالها عن إرادتهم فى اختيار رئيس مصر.

وشارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى مدينة جدة بالسعودية، فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين فى الخارج والذى يستمر حتى الأحد.

وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وشهد اليوم الثانى منا لانتخابات توافد أعداد كبيرة من المصريين على مقر السفارة المصرية فى جدة والرياض ، للإدلاء بأصواتهم فى

الانتخابات الرئاسية 2024

، وذلك بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، ورفع أبناء الجالية المصرية فى جدة ، أعلام مصر ، وسط هتافات "تحيا مصر" ، تعبيرا عن حبهم الشديد بالعرس الديمقراطى فى حب الوطن .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.الجالية المصرية بالرياضوعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .مشاركة المصريين فى الرياض بالانتخابات الرئاسيةوتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاًوحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.