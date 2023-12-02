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مصرية بلبنان تشيد بتنظيم العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت.. فيديو

12/2/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت إحدى المصريات بلبنان عن سعادتها بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ودعت جميع المصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم .

وأشادت، فى حديث لها ن أمام مقر السفارة المصرية فى بيروت ، بمستوى تنظيم العملية الانتخابية التى شهدتها سفارات مصر فى الخارج منذ أمس الجمعة .

وقد شهدت صناديق الاقتراع فى بيروت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.


أبناء الجالية المصرية فى لبنان


وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من:
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى
رمز النجمة، والمرشح الرئاسى
فريد زهران
رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى
عبد السند يمامة
رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.







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