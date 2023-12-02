العيد الوطنى الـ52 ..محمد بن زايد يعلن التوجهات العامة للإمارات فى 2024

MENAFN - Youm7) أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإنسان هو الأساس والمحور لأي عمل حقيقي لصنع التقدم ، وذلك ضمن التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، التي أعلنها بمناسبة احتفالدولة الإمارات ،اليوم السبت، بذكرى اليوم الوطنى الإماراتى الـ52، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإماراتوإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971، وأصبح من أهم المناسبات الوطنية في الإمارات وفيه تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

ودعا بن زايد المجتمع الإماراتى إلى تبنى تلك التوجهات وتكاملكافة القطاعات وشرائح المجتمع للعمل على تحقيقها ا. و تنص التوجهات العامة للاتحاد 2024

على أن الشخصية الإماراتية ركيزة أساسية وعلى الجميع العمل معاً على ترسيخ سماتها والتعريف بها محلياً وعالمياً، وأن الإمارات دولة تبحث عن الجديد وأفراد مجتمعها هم المحرك الأساس للتقدم والنجاح والتعلم المستمر هو وقود هذا المحرك، و ينتهي عام الاستدامة في نهاية (2023)، لكن الاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا، والتعليم هو رهاننا للتقدم، فمكان الإمارات في المستقبل سيحدده التعليم ونريد أن نخطو أهم خطوة تاريخية في تطوير تعليمنا.

يذكر أن الذكرى الـ52 للعيد الوطنى تكتسب أهمية خاصة هذا العام

لتزامنها مع فعاليات

cop28 ، التى تستضيفها دبى بمشاركة 200 دولة و500 ألف شحص من أنحاء العالم.

تعود فكرة اتحاد الإمارات

على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان والذي كان قبل توليه منصب رئيس الإمارات يتولى حكم إمارة أبوظبي منذ 6 أغسطس 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، بهدف أن يكون الاتحاد نواةً للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى، بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

وفي فبراير 1968م تمت الخطوة الأولى في لتحقيق الاتحاد بعقد أول اجتماع وحدوي بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وذلك في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي، ثم اجتمع حكام الإمارات المتصالحة في دبي بدعوة من الشيخين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير واتفق المجتمعون على قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.