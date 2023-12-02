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مستشار الرئيس الفلسطينى: لن نسمح بنكبة ثانية ونحن جميعا نتعرض لحرب إبادة

12/2/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إنه لن نسمح بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني ونحن جميعا نتعرض لحرب إبادة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقفنا ثابت من وحدة الأراضي
الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.









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