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إيمان كريم: انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

12/2/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، فاعليات "ملتقى التوظيف للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك بمناسبة احتفالات المجلس ومصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام .



أقيمت فاعليات وأنشطة الملتقى في مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل" بمصر الجديدة، وحملت فاعليات الملتقى شعار " اتكلم هنسمعك" وأقيم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.



شهد الملتقى خلال فعالياته عدد من الأنشطة منها معرض للمشغولات اليدوية المصنعة بايدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات التي تتبنى أعمالهم وأنشطتهم، وكذلك وجود مكتب تأهيل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتضمنت الفعاليات عدد من جلسات الإرشاد النفسي والأسري وعروض فنية ومسرحية وورش عمل يدوية للاطفال وقافلة طبية متخصصة بالإضافة إلى النشاط الرئيسي للملتقى والخاص بالتوظيف للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.



من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التهنئة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى مصر والعالم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت أن المجلس يتابع وعن قرب كافة الإجراءات التي من شأنها الإتاحة الكاملة لكافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يتشارك بالرأي الفني والخبراء فيما يخص تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة .



وقدمت الدكتورة إيمان كريم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة الجهود والتوجهات من سيادته لكافة المؤسسات بشأن الاهتمام بكافة الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وحلها بشكل مستمر ودائم، كما وجهت التحية إلى السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس على إيمانها الدائم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وجهودهم وبالأخص المرأة والفتاة ذات الإعاقة .



وقالت المشرف العام على المجلس أن ملتقى التوظيف وفعاليات اليوم الدامج الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي بمناسبة احتفالات المجلس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وهدف المجلس من خلال هذا الملتقى إلى توفير عدد من الأنشطة والخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها مكتب التأهيل وجلسات الإرشاد النفسي والأسري وورش العمل التدريبية على التمكين الاقتصادي، وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف وفكر ريادة الاعمال، وتشجيعهم أيضاً على العمل و الإنتاج للاستقلالية.












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