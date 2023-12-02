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المصريون بالسعودية يختارون الرئيس وناخب يشارك طفله وضع ورقة التصويت.. صور

12/2/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) واصل أبناء الجالية المصرية فى السعودية ملحمة حب الوطن والتوافد بكثافة للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى يومها الثانى بالخارج.



وحرص أبناء الجالية المصرية فى السعودية على اصطحاب أبنائهم ورفع علم مصر وسط ملحمة وطنية تكشف عشقهم وحبهم الوطن ، فيما أصر أحد الآباء على أن يضع نجله الصغير ورقة التصويت بنفسه .



وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).







وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً
وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.









المصريون بالسعودية يختارون الرئيس



المصريون بالسعودية يختارون الرئيس



المصريون بالسعودية يختارون الرئيس



المصريون بالسعودية يختارون الرئيس



المصريون بالسعودية يختارون الرئيس















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