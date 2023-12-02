ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة الفصائل الفلسطينية لمدة 10 سنوات

(MENAFN
- Youm7) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير الفصائل الفلسطينية
بالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى صياغة هدفها في الصراع بشكل أكثر دقة.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".
وأضاف: "التدمير الكامل للفصائل الفلسطينية ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردا جيدا على تصرفات الفصائل الفلسطينية".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
MENAFN02122023000132011024ID1107525797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.