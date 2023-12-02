-->

Sunday, 03 December 2023 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة الفصائل الفلسطينية لمدة 10 سنوات

12/2/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير الفصائل الفلسطينية
بالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى صياغة هدفها في الصراع بشكل أكثر دقة.


وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".
وأضاف: "التدمير الكامل للفصائل الفلسطينية ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردا جيدا على تصرفات الفصائل الفلسطينية".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.








MENAFN02122023000132011024ID1107525797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث