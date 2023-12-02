ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة الفصائل الفلسطينية لمدة 10 سنوات

MENAFN - Youm7) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير الفصائل الفلسطينيةبالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى صياغة هدفها في الصراع بشكل أكثر دقة.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".وأضاف: "التدمير الكامل للفصائل الفلسطينية ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردا جيدا على تصرفات الفصائل الفلسطينية".وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.



