-->

Sunday, 03 December 2023 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرات حاشدة فى عدة مدن فرنسية تضامنا مع فلسطين تحت شعار كلنا أطفال غزة

12/2/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) تظاهر الآلاف من مؤيدى الشعب الفلسطينى مجددا فى عدة مدن فرنسية اليوم السبت، مطالبين "بوقف دائم لإطلاق النار" فى غزة، ومنددين "بالإبادة الجماعية" التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع.



وهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلى قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع "حماس" التى أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.








تقدم التظاهرة رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلانشون، الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية".





وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية فى فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة "الوقف الفورى لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة".



وتم تنظيم حوالى أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطينى فى فرنسا.












MENAFN02122023000132011024ID1107525796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث