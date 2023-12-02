مظاهرات حاشدة فى عدة مدن فرنسية تضامنا مع فلسطين تحت شعار كلنا أطفال غزة

(MENAFN
- Youm7) تظاهر الآلاف من مؤيدى الشعب الفلسطينى مجددا فى عدة مدن فرنسية اليوم السبت، مطالبين "بوقف دائم لإطلاق النار" فى غزة، ومنددين "بالإبادة الجماعية" التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع.
وهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلى قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع "حماس" التى أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.
تقدم التظاهرة رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلانشون، الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية".
وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية فى فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة "الوقف الفورى لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة".
وتم تنظيم حوالى أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطينى فى فرنسا.
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