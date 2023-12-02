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مظاهرات فى تل أبيب تحت شعار نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا

12/2/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، فى تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورفع المتظاهرين لافتات "نحن نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا"، وطالب المتظاهرين بوقف الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن المظاهرة أقيمت فى شارع الملك شاؤول، المغلق حاليا أمام حركة المرور.


احتجاجات فى تل أبيب



مظاهرات تل أبيب



مظاهرات ضد نتنياهو



مظاهرات فى تل أبيب ضد نتنياهو








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