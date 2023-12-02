مظاهرات فى تل أبيب تحت شعار نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا

(MENAFN
- Youm7) تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، فى تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورفع المتظاهرين لافتات "نحن نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا"، وطالب المتظاهرين بوقف الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة.
ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن المظاهرة أقيمت فى شارع الملك شاؤول، المغلق حاليا أمام حركة المرور.
احتجاجات فى تل أبيب
مظاهرات تل أبيب
مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات فى تل أبيب ضد نتنياهو
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