رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة حتى تحقيق أهدافنا

MENAFN - Youm7) أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو ، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة قائلا: "نحن ماضون حتى النهاية، وستستمر الحرب حتى تحقيق كافة الأهداف، والقتال سيكون شديدا لتحقيق".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: " قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين، و نحن ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال".

وعن اعتراف جيش الاحتلال بمقتل العقيد أساف حمامي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر".

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته الفصائل الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن "العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة."

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.



