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محمد زكريا يتوج ببطولة ساتون كولدفيلد الدولية للاسكواش

12/2/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) توجت البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش ببطولة ساتون كولدفيلد، التي أقيمت بإنجلترا خلال الفترة 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 6 آلاف دولار.



وفاز محمد زكريا فى نهائى البطولة على الإنجليزى ستيوارت ماكجريجور بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-4, 11-6.



يذكر أن ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول على العالم للرجال، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، قد تأهلا صباح اليوم، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش.



وفازت هانيا الحمامي في مباراة الدور نصف النهائي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-1.



بينما فاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8.



وتلتقي هاني الحمامي مع الأمريكية أماندا صبحي في نهائي السيدات.












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