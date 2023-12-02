معتمد جمال: لا نعانى من مشكلة بالجبهة اليسرى ونحترم منافسينا بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن سوار فريق جيد

ويؤدي بصورة جيدة، ولديه هدف يسعى لتحقيقه في لقاء الغد، وأضاف أن الجهاز الفني للزمالك درس الفريق المنافس وتابع تسجيلات لمبارياته في الفترة الأخيرة.

وأَضاف أن الزمالك بدأ بصورة جيدة في دور المجموعات وحقق الفوز على أبو سليم الليبي، والفريق أغلق ملف مباريات الدوري من أجل التركيز في لقاء الغد أمام بطل غينيا.

وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أنه لا يوجد فريق سهل وأخر صعب،

والزمالك يخوض مبارياته المقبلة بمنتهى الجدية بعدما تجاوز الفريق المباراة الأولى بدور المجموعات.

وأوضح معتمد جمال أن الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، مضيفاً أنه طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز حتى لا يبدأ الزمالك من نقطة الصفر مجدداً في حالة عدم تحقيق الفوز في لقاء الغد.

وشدد القائم بأعمال المدير الفني على أن الزمالك يحترم جميع المنافسين مثلما حدث في لقاء أبو سليم السابق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأوضح أن الزمالك لا يعاني من أي مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل وجود محمد عبد الشافي وحاتم سكر، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر اللعب في هذا المركز مثلما حدث في المباراة السابقة أمام مودرن فيوتشر في الدوري.

وفيما يخص تأثر الفريق بغياب مصطفى شلبي قال معتمد جمال:" بالطبع نتمنى أن يعود مصطفى شلبي سريعاً، ولكن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفسه مركزه سواء أحمد مصطفى "زيزو" أو إبراهيما نداي بالإضافة إلى شيكابالا".

وأوضح القائم بأعمال المدير الفني أنه عمل على تجهيز اللاعبين نفسياً في الفترة الماضية، وأشاد بمستوى عمر جابر لاعب الفريق من الناحية الفنية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا

الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



