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منتخب الشباب يجهز لإقامة معسكر مغلق يوم 10 ديسمبر لمدة أسبوع

12/2/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، إقامة معسكر تدريبي مغلق ينطلق يوم 10 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع في ضوء خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب التي تمثل المنتخب في البطولات والاستحقاقات المقبلة.



وكشف وائل رياض ، المدير الفنى لمنتخب الشباب، عن انتهاء أخر معسكراته أمس الجمعة، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "انتهاء المعسكر المفتوح فى مرحلة الانتقاء بحضور 52 لاعباً من 23 ناديا، من بينها أندية ممثلة لصعيد مصر (المنيا، بني سويف، بترول أسيوط، المدينة المنورة بالأقصر، وديروط والرباط والأنوار والمريخ البورسعيدي".



واختتم منتخب مصر للشباب صباح أمس الجمعة، معسكره المفتوح الذى استمر لمدة 48 ساعة على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، بمشاركة 52 لاعبا، ويسعى الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين فى مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دورى المحترفين فى هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.



واستدعى الجهاز الفنى 52 لاعبا للمعسكر المفتوح يمثلون أندية الأهلى والزمالك وزد والمصرى والداخلية وسيراميكا وسموحة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إنبى، طلائع الجيش، فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربى وديروط والمدينة المنورة وبنى سويف، وادى دجلة، المنصورة، بورتو السويس.




وسبق واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.












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