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قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغينى.. استمرار استبعاد عبد الله جمعة

12/2/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتضم القائمة كلا من:



حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.



خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.



خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.












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