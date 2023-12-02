قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغينى.. استمرار استبعاد عبد الله جمعة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
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