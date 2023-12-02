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مسؤول بالهلال الأحمر الكويتي: إنشاء المستشفى الميداني بغزة يساهم في تلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين

12/2/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أكد نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي اليوم السبت أن اتفاق إنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري يعد مساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية الملحة للأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع اتفاقية إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمقر الهلال الاحمر المصري بالقاهرة.
وقال الحساوي إن فكرة إنشاء المستشفى الميداني في غزة جاءت نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار العمليات العسكرية ضد المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في ظل تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.
وأضاف أن المستشفى الميداني سيقام داخل غزة بالقرب من مستشفى الأمل على مساحة 750 مترا بسعة استيعابية 35 سريرا مبينا أن الهلال الاحمر الكويتي سيكون على تواصل مستمر مع نظيره المصري لحين تجهيز المستشفى بجميع المعدات الطبية اللازمة ليستطيع تقديم خدماته الطبية للأخوة الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الهلال الاحمر المصري والحركة الدولية للهلال والصليب الاحمر ستكون لهما القدرة على تجهيز وإدارة المستشفى بحكم أن الهلال الاحمر المصري هو الاقرب لهم مكانيا.
وأشاد بالدور والجهد الإنساني الذي يقوم به الهلال الاحمر المصري منذ بدء العدوان على قطاع غزة والتعاون البناء مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي قائلا "لولا هذا الجهد لما استطعنا أن نقوم بدورنا كجمعية الهلال الاحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية".
وأشار إلى إرسال دولة الكويت مساعدات زادت على 1300 طن عبر 31 طائرة من الجسر الجوي الاغاثي لقطاع غزة بالإضافة إلى ما تم تسييره من مساعدات تنوعت بين الطبية والغذائية والمعيشية وغيرها من المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش من دول أخرى وقيام الهلال الاحمر المصري بجهوده لإيصالها إلى غزة.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري الدكتور رامي الناظر في تصريح مماثل ل(كونا) بالتعاون البناء مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي قائلا إن هذا التعاون لم يقتصر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت 1300 طن وشملت مواد اغاثية ومستلزمات طبية ومعيشية.
وأضاف الناظر أن التعاون والتنسيق بين جمعيتي الهلال الاحمر الكويتي والمصري المستمر على مدار الساعة مستمر من خلال بحث الملف الصحي وإنشاء مستشفى ميداني داخل غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.
وأوضح أن المستشفى الميداني سيكون بقوة 35 سريرا تشمل ثمانية أسرة في الاستقبال إضافة إلى عيادات للفحص وغرف اقامة للمرضى وغرفتين للعمليات الجراحية وصيدلية.
وتوقع أن يخدم المستشفى الميداني 38 مصابا داخلي إضافة إلى العيادات التي ستخدم 200 مريضا في اليوم كما سيتم فيها إجراء العديد من العمليات الجراحية خلال اليوم الواحد.
وبين أن المستشفى سيبدأ العمل به بعد تجهيزه فور توقف إطلاق النار واستقرار الامور مشيرا إلى وجود قوافل طبية تابعة للحركة الدولية للصليب والهلال الاحمر للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية للأشقاء في غزة.
ولفت الناظر إلى النقص الشديد الذي تعاني منه المنشآت الصحية في غزة سواء في عدد الأسرة أو المستلزمات الطبية مبينا أن عدد المستشفيات العاملة تناقص من 35 مستشفى إلى 11 مستشفى فقط نتيجة العدوان الاسرائيلي.
وأضاف أن عدد الأسرة تناقص من 3000 سرير إلى 1000 سرير فقط مشيرا إلى أن كل هذه الأمور وضعت المنظومة الصحية في غزة تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات الفلسطينيين سواء المرضى او المصابين الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية أو عمليات جراحية.
وأكد استمرار الهلال الأحمر المصري في بذل جهوده على مدار الساعة مع جميع العاملين والفاعلين في العمل الإنساني في استقبال المساعدات الإنسانية الخاصة بالنواحي الصحية سواء المستلزمات الطبية أو سيارات الإسعاف أو حتى الأدوات اللازمة داخل غرف العمليات وتسهيل تسليمها للطرف الآخر.
ووقع الهلال الاحمر الكويتي مع نظيره المصري في وقت سابق من اليوم اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع. (النهاية)

ع ف ف / أ م س



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