مسؤول بالهلال الأحمر الكويتي: إنشاء المستشفى الميداني بغزة يساهم في تلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أكد نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي اليوم السبت أن اتفاق إنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري يعد مساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية الملحة للأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع اتفاقية إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمقر الهلال الاحمر المصري بالقاهرة.
وقال الحساوي إن فكرة إنشاء المستشفى الميداني في غزة جاءت نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار العمليات العسكرية ضد المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في ظل تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.
وأضاف أن المستشفى الميداني سيقام داخل غزة بالقرب من مستشفى الأمل على مساحة 750 مترا بسعة استيعابية 35 سريرا مبينا أن الهلال الاحمر الكويتي سيكون على تواصل مستمر مع نظيره المصري لحين تجهيز المستشفى بجميع المعدات الطبية اللازمة ليستطيع تقديم خدماته الطبية للأخوة الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الهلال الاحمر المصري والحركة الدولية للهلال والصليب الاحمر ستكون لهما القدرة على تجهيز وإدارة المستشفى بحكم أن الهلال الاحمر المصري هو الاقرب لهم مكانيا.
وأشاد بالدور والجهد الإنساني الذي يقوم به الهلال الاحمر المصري منذ بدء العدوان على قطاع غزة والتعاون البناء مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي قائلا "لولا هذا الجهد لما استطعنا أن نقوم بدورنا كجمعية الهلال الاحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية".
وأشار إلى إرسال دولة الكويت مساعدات زادت على 1300 طن عبر 31 طائرة من الجسر الجوي الاغاثي لقطاع غزة بالإضافة إلى ما تم تسييره من مساعدات تنوعت بين الطبية والغذائية والمعيشية وغيرها من المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش من دول أخرى وقيام الهلال الاحمر المصري بجهوده لإيصالها إلى غزة.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري الدكتور رامي الناظر في تصريح مماثل ل(كونا) بالتعاون البناء مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي قائلا إن هذا التعاون لم يقتصر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت 1300 طن وشملت مواد اغاثية ومستلزمات طبية ومعيشية.
وأضاف الناظر أن التعاون والتنسيق بين جمعيتي الهلال الاحمر الكويتي والمصري المستمر على مدار الساعة مستمر من خلال بحث الملف الصحي وإنشاء مستشفى ميداني داخل غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.
وأوضح أن المستشفى الميداني سيكون بقوة 35 سريرا تشمل ثمانية أسرة في الاستقبال إضافة إلى عيادات للفحص وغرف اقامة للمرضى وغرفتين للعمليات الجراحية وصيدلية.
وتوقع أن يخدم المستشفى الميداني 38 مصابا داخلي إضافة إلى العيادات التي ستخدم 200 مريضا في اليوم كما سيتم فيها إجراء العديد من العمليات الجراحية خلال اليوم الواحد.
وبين أن المستشفى سيبدأ العمل به بعد تجهيزه فور توقف إطلاق النار واستقرار الامور مشيرا إلى وجود قوافل طبية تابعة للحركة الدولية للصليب والهلال الاحمر للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية للأشقاء في غزة.
ولفت الناظر إلى النقص الشديد الذي تعاني منه المنشآت الصحية في غزة سواء في عدد الأسرة أو المستلزمات الطبية مبينا أن عدد المستشفيات العاملة تناقص من 35 مستشفى إلى 11 مستشفى فقط نتيجة العدوان الاسرائيلي.
وأضاف أن عدد الأسرة تناقص من 3000 سرير إلى 1000 سرير فقط مشيرا إلى أن كل هذه الأمور وضعت المنظومة الصحية في غزة تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات الفلسطينيين سواء المرضى او المصابين الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية أو عمليات جراحية.
وأكد استمرار الهلال الأحمر المصري في بذل جهوده على مدار الساعة مع جميع العاملين والفاعلين في العمل الإنساني في استقبال المساعدات الإنسانية الخاصة بالنواحي الصحية سواء المستلزمات الطبية أو سيارات الإسعاف أو حتى الأدوات اللازمة داخل غرف العمليات وتسهيل تسليمها للطرف الآخر.
ووقع الهلال الاحمر الكويتي مع نظيره المصري في وقت سابق من اليوم اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع. (النهاية)
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