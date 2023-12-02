مصر والنرويج يؤكدان أهمية إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أكدت مصر والنرويج اليوم السبت أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن في قطاع غزة هو العمل على "إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وقالت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا في (دبي) بدولة الإمارات.
وأضاف المتحدث أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على صعيد الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية.
وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف لإطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة بسبب مواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين وإمكانية امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.
وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على أن بلاده مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
ولفت المتحدث إلى أن اللقاء تناول أيضا سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة التبادل التجاري والسياحة بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة. (النهاية)
ا س م / أ م س
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