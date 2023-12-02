-->

Sunday, 03 December 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر والنرويج يؤكدان أهمية إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

12/2/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أكدت مصر والنرويج اليوم السبت أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن في قطاع غزة هو العمل على "إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وقالت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا في (دبي) بدولة الإمارات.
وأضاف المتحدث أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على صعيد الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية.
وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف لإطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة بسبب مواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين وإمكانية امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.
وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على أن بلاده مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.
ولفت المتحدث إلى أن اللقاء تناول أيضا سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة التبادل التجاري والسياحة بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة. (النهاية)

ا س م / أ م س



MENAFN02122023000071011013ID1107525786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث