استشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 12 (كونا) -- استشهد فلسطينيان اليوم السبت متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان لها أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال قرب بلدة تل القريبة من نابلس.
وأصاب جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم فلسطينيا لم تعرف هويته عند أحد حواجزه العسكرية قرب نابلس ومنع مركبات الاسعاف من الوصول اليه ونقل عبر مركبة عسكرية إسرائيلية وأعلن عن استشهاده واحتجاز الجثمان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن عن استشهاد الفتى شريف الشاعر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في أكتوبر الماضي. (النهاية) ن ق / ه س ص
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