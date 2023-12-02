-->

Sunday, 03 December 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

12/2/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 12 (كونا) -- استشهد فلسطينيان اليوم السبت متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان لها أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال قرب بلدة تل القريبة من نابلس.
وأصاب جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم فلسطينيا لم تعرف هويته عند أحد حواجزه العسكرية قرب نابلس ومنع مركبات الاسعاف من الوصول اليه ونقل عبر مركبة عسكرية إسرائيلية وأعلن عن استشهاده واحتجاز الجثمان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن عن استشهاد الفتى شريف الشاعر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في أكتوبر الماضي. (النهاية) ن ق / ه س ص

MENAFN02122023000071011013ID1107525785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث