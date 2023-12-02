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الرئيس الفلسطيني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

12/2/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 12 (كونا) -- طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت المحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات في جرائم حرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال عباس خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمقر الرئاسة بمدينة رام الله إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين ويهدم البيوت رأس ساكنيها ويستبيح المستشفيات ومراكز الايواء بالإضافة إلى أعمال الاستيطان وضم الأراضي.
وأطلع عباس المدعي العام للجنائية الدولية على العدوان الاسرائيلي المتواصل وجرائم الابادة الجماعية وأعمال التطهير العرقي في قطاع غزة والانتهاكات التي يرتكبها في الضفة الغربية.
وأكد عباس أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي.
ودعا الى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل من اجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي ترتكبه آلة القتل الاسرائيلية ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود. (النهاية)

ن ق / ه س ص


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