الرئيس الفلسطيني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 12 (كونا) -- طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت المحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات في جرائم حرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال عباس خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمقر الرئاسة بمدينة رام الله إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين ويهدم البيوت رأس ساكنيها ويستبيح المستشفيات ومراكز الايواء بالإضافة إلى أعمال الاستيطان وضم الأراضي.
وأطلع عباس المدعي العام للجنائية الدولية على العدوان الاسرائيلي المتواصل وجرائم الابادة الجماعية وأعمال التطهير العرقي في قطاع غزة والانتهاكات التي يرتكبها في الضفة الغربية.
وأكد عباس أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي.
ودعا الى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل من اجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي ترتكبه آلة القتل الاسرائيلية ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود. (النهاية)
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