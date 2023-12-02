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أمير قطر: نواصل مساعي الوساطة مع الشركاء لعودة التهدئة للأراضي الفلسطينية

12/2/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 -12 (كونا) -- قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت إن قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشركاء كافة لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد أمير قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن نائبة الرئيس الأمريكي أعربت خلال الاتصال عن الشكر لأمير قطر على دوره وجهود قطر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة واستعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

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