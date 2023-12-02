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عبدالعزيز خليفة يحرز ذهبية بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة في منافسات سلاح (سابر)

12/2/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أحرز لاعب نادي العربي عبدالعزيز خليفة الميدالية الذهبية في منافسات سلاح (سابر) ضمن بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة تلاه لاعب (العربي) أيضا علي فريدون الذي أحرز الميدالية الفضية.
وحقق لاعب نادي الكويت سلطان النشوان الميدالية البرونزية ولاعب نادي القادسية وسيم الأشقر الميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكررا.
يذكر أن بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة انطلقت 30 نوفمبر الماضي واختتمت اليوم السبت وشارك فيها 167 لاعبا مثلوا 11 ناديا في منافسات سلاح (فلوريه) و(سابر) و(ايبيه) وأقيمت على صالة الاتحاد المحلي للعبة. (النهاية)

م ي م




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