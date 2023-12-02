عبدالعزيز خليفة يحرز ذهبية بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة في منافسات سلاح (سابر)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أحرز لاعب نادي العربي عبدالعزيز خليفة الميدالية الذهبية في منافسات سلاح (سابر) ضمن بطولة الكويت العامة التنشيطية لعمومي المبارزة تلاه لاعب (العربي) أيضا علي فريدون الذي أحرز الميدالية الفضية.
وحقق لاعب نادي الكويت سلطان النشوان الميدالية البرونزية ولاعب نادي القادسية وسيم الأشقر الميدالية نفسها كونه شغل المركز الثالث مكررا.
يذكر أن بطولة الكويت التنشيطية لعمومي المبارزة انطلقت 30 نوفمبر الماضي واختتمت اليوم السبت وشارك فيها 167 لاعبا مثلوا 11 ناديا في منافسات سلاح (فلوريه) و(سابر) و(ايبيه) وأقيمت على صالة الاتحاد المحلي للعبة. (النهاية)
م ي م
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