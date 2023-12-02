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(أرسنال) يفوز على (وولفرهامبتون) بهدفين ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

12/2/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 12 (كونا)-- عزز نادي (أرسنال) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب على منافسه (وولفرهامبتون) بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة ال14 للبطولة بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الإمارات في لندن.
ونجح أصحاب الأرض في حسم نتيجة المباراة مبكرا وتحديدا في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة بهدف المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا ثم بهدف ثان في الدقيقة ال13 عبر زميله النرويجي مارتن اوديغارد.
وتمكن الضيوف من تقليص النتيجة في الدقيقة ال86 عن طريق المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا.
ورفع (أرسنال) رصيده إلى 33 نقطة متقدما بأربع نقاط مؤقتا عن الوصيف (مانشستر سيتي) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة غدا الأحد أمام ضيفه (توتنهام هوتسبر).
كما فاز نادي (بيرنلي) على ضيفه (شيفيلد يونايتد) بخماسية نظيفة بينما تغلب (برينتفورد) على (لوتون تاون) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وصعد (برينتفورد) إلى المركز العاشر بمجموع 19 نقطة في حين تجمد (وولفرهامبتون) في المركز ال13 برصيد 15 نقطة و(لوتون تاون) في المركز ال17 بمجموع تسع نقاط.
ورغم فوزه العريض لم يتمكن (بيرنلي) من الخروج من منطقة الهبوط حيث يحتل المركز ال18 برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن (شيفيلد يونايتد) الذي يحتل المركز قبل الأخير. (النهاية)

م ر ن / م م ج



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