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انعقاد ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي السوداني في إسطنبول

12/2/2023 2:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 2 - 12 (كونا) -- عقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي في السودان لبحث التسهيلات اللازمة لعمل الشركات والمستثمرين في القطاع الزراعي السوداني وسبل تجاوز العقبات التي تعترض القطاع.
ويأتي هذا الملتقى في إطار مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي في السودان بقيادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري لدفع جهود التعافي المبكر للقطاع الزراعي في السودان.
وعقد الملتقى التشاوري لرجال الأعمال والشركات الزراعية والمؤسسات المالية السودانية والعربية والتركية بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم وعدد من السفراء وقادة العمل المصرفي في السودان وتركيا بتنظيم من "مبادرة نداء الوطن للعون الإنساني والإعمار".
من جانبه قال رئيس مبادرة نداء السودان نزار علي في كلمته "ينعقد المؤتمر في إطار التشاور وتبادل الخبرات والجهود تحت مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان".
وأضاف "نأمل أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة كما حددتها مبادرة منظمة التنمية الزراعية" مشيرا إلى أن "السودان يمتلك مساحات زراعية شاسعة ومصادر مائية متنوعة يخوله للعب دور لتحسين الوضع الغذائي في المنطقة ويوسع من تنوع منتجاتها ويزيد من قدرته التنافسية مع دول الجوار".
ومن جهتها قالت سفيرة السودان في تركيا بالإنابة عفاف هاني في كلمتها إن "قضية الأمن الغذائي ليست قضية سودانية بحته بل قضية عالمية بسبب النزاعات والتغير المناخي والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد".
وأضافت "أهمية هذه المبادرة أننا ننظر للسودان على أنه الحل لمشكلة تواجه العالم فكل الشركات التركية التي تحاول الدخول لقطاع الزراعة في السودان تبحث عن الضمانات ولابد أن يكون هناك صندوق يجعل المستثمرين يطمئنون (للعمل في السودان) فضلا عن مسار المنظمات الطوعية التي تعمل في الدعم الغذائي والمسار الأخير وهو رجال الأعمال والشركات".
وختمت بالقول "أبشر الشركات التركية الزراعية بأنه تم توقيع اتفاق مع تركيا لعمل مشروع نموذجي وشهد السودان الشهر الماضي زيارة وفد رفيع لبدء المشروع التجريبي وبعد نهايته سيطرح على الشركات التركية وسيكون لها دور في إعادة إعمار السودان وخاصة في القطاع الزراعي".
يذكر أن المبادرة جاءت استجابة للظرف الدقيق الذي يمر به السودان بسبب الحرب التي يشهدها وتهتم بتقديم العون الإنساني بالتنسيق مع المنظمات العاملة والجهات المنظمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وبالعمل في مجال إعادة الإعمار وتعويض البنى التحتية المدمرة وتم الإعلان عنها سابقا في إسطنبول. (النهاية)

ط ا / م م ج



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