انعقاد ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي السوداني في إسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 2 - 12 (كونا) -- عقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت ملتقى دعم تعافي القطاع الزراعي في السودان لبحث التسهيلات اللازمة لعمل الشركات والمستثمرين في القطاع الزراعي السوداني وسبل تجاوز العقبات التي تعترض القطاع.
ويأتي هذا الملتقى في إطار مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي في السودان بقيادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري لدفع جهود التعافي المبكر للقطاع الزراعي في السودان.
وعقد الملتقى التشاوري لرجال الأعمال والشركات الزراعية والمؤسسات المالية السودانية والعربية والتركية بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم وعدد من السفراء وقادة العمل المصرفي في السودان وتركيا بتنظيم من "مبادرة نداء الوطن للعون الإنساني والإعمار".
من جانبه قال رئيس مبادرة نداء السودان نزار علي في كلمته "ينعقد المؤتمر في إطار التشاور وتبادل الخبرات والجهود تحت مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان".
وأضاف "نأمل أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة كما حددتها مبادرة منظمة التنمية الزراعية" مشيرا إلى أن "السودان يمتلك مساحات زراعية شاسعة ومصادر مائية متنوعة يخوله للعب دور لتحسين الوضع الغذائي في المنطقة ويوسع من تنوع منتجاتها ويزيد من قدرته التنافسية مع دول الجوار".
ومن جهتها قالت سفيرة السودان في تركيا بالإنابة عفاف هاني في كلمتها إن "قضية الأمن الغذائي ليست قضية سودانية بحته بل قضية عالمية بسبب النزاعات والتغير المناخي والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد".
وأضافت "أهمية هذه المبادرة أننا ننظر للسودان على أنه الحل لمشكلة تواجه العالم فكل الشركات التركية التي تحاول الدخول لقطاع الزراعة في السودان تبحث عن الضمانات ولابد أن يكون هناك صندوق يجعل المستثمرين يطمئنون (للعمل في السودان) فضلا عن مسار المنظمات الطوعية التي تعمل في الدعم الغذائي والمسار الأخير وهو رجال الأعمال والشركات".
وختمت بالقول "أبشر الشركات التركية الزراعية بأنه تم توقيع اتفاق مع تركيا لعمل مشروع نموذجي وشهد السودان الشهر الماضي زيارة وفد رفيع لبدء المشروع التجريبي وبعد نهايته سيطرح على الشركات التركية وسيكون لها دور في إعادة إعمار السودان وخاصة في القطاع الزراعي".
يذكر أن المبادرة جاءت استجابة للظرف الدقيق الذي يمر به السودان بسبب الحرب التي يشهدها وتهتم بتقديم العون الإنساني بالتنسيق مع المنظمات العاملة والجهات المنظمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وبالعمل في مجال إعادة الإعمار وتعويض البنى التحتية المدمرة وتم الإعلان عنها سابقا في إسطنبول. (النهاية)
ط ا / م م ج
MENAFN02122023000071011013ID1107525780
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