برقان والتضامن يتأهلان لربع نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بفوزهما على السالمية والصليبيخات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- تأهل فريقا برقان والتضامن اليوم السبت لربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد فوز الأول على السالمية (2-0) وتغلب الثاني على الصليبيخات (1-0) ضمن مباريات دور الـ16.
وفجر برقان مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه نظيره السالمية بهدفين نظيفين لأن السماوي كان المرشح الأقرب للتأهل بسبب فارق الإمكانيات بينهما.
وسجل هدفي برقان اللاعب عبدالهادي خميس في الدقيقة 11 بعد توغله داخل منطقة جزاء السالمية ليودع الكرة بالشباك ثم في الدقيقة 62 بعد استغلاله هجمة مرتدة باغت فيها مدافع وحارس المرمى ليضمن تأهل فريقه لربع النهائي.
ويواجه برقان في الدور ربع النهائي نظيره التضامن الذي فاز بدوره على الصليبيخات بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبدالله الخليفة الصباح.
وسجل هدف التضامن اللاعب جيوفان غوميز في الدقيقة 37 عبر ركلة جزاء.
ويلتقي الكويت أمام النصر في ختام مباريات دور الـ16 من البطولة في 19 شهر ديسمبر الجاري.
ويلعب في دور الثمانية العربي أمام الشباب وخيطان أمام القادسية وكاظمة أمام الفائز من الكويت والنصر وبرقان أمام التضامن. (النهاية)
س ع د
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