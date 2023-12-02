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برقان والتضامن يتأهلان لربع نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بفوزهما على السالمية والصليبيخات

12/2/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 12 (كونا) -- تأهل فريقا برقان والتضامن اليوم السبت لربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد فوز الأول على السالمية (2-0) وتغلب الثاني على الصليبيخات (1-0) ضمن مباريات دور الـ16.
وفجر برقان مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه نظيره السالمية بهدفين نظيفين لأن السماوي كان المرشح الأقرب للتأهل بسبب فارق الإمكانيات بينهما.
وسجل هدفي برقان اللاعب عبدالهادي خميس في الدقيقة 11 بعد توغله داخل منطقة جزاء السالمية ليودع الكرة بالشباك ثم في الدقيقة 62 بعد استغلاله هجمة مرتدة باغت فيها مدافع وحارس المرمى ليضمن تأهل فريقه لربع النهائي.
ويواجه برقان في الدور ربع النهائي نظيره التضامن الذي فاز بدوره على الصليبيخات بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبدالله الخليفة الصباح.
وسجل هدف التضامن اللاعب جيوفان غوميز في الدقيقة 37 عبر ركلة جزاء.
ويلتقي الكويت أمام النصر في ختام مباريات دور الـ16 من البطولة في 19 شهر ديسمبر الجاري.
ويلعب في دور الثمانية العربي أمام الشباب وخيطان أمام القادسية وكاظمة أمام الفائز من الكويت والنصر وبرقان أمام التضامن. (النهاية)

س ع د




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