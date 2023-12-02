كأس أوروبا 2024 .. المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 12 (كونا) -- أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 والتي جرت في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم السبت عن وقوع منتخب الدولة المضيفة ألمانيا مع كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا وعن أن المباراة الافتتاحية ستجري في 14 يونيو بين ألمانيا واسكتلندا.
وبحسب القرعة ستتكون المجموعة الأولى من ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا فيما تتكون المجموعة الثانية من اسبانيا وكرواتيا وإيطاليا والبانيا والمجموعة الثالثة من سلوفينيا والدنمارك وصربيا وانكلترا.
أما المجموعة الرابعة فستتكون من الفائز في المسار الاول من الملحق وكل من هولندا والنمسا وفرنسا بينما تتكون المجموعة الخامسة من بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا ومن الفائز في المسار الثاني من الملحق.
وتضم المجموعة السادسة تركيا والفائز في المسار الثالث من الملحق والبرتغال وتشيكيا.
واقيم حفل القرعة لهذه البطولة التي تقام على مدى شهر من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية (إلب فيلهارموني) بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.
وتعتبر هذه النسخة ال17 في تاريخ المسابقة التي يحمل لقبها المنتخب الايطالي الذي فاز على نظيره الانجليزي في نهائي النسخة ال16 التي أقيمت استثنائيا في عدة دول أوروبية بمناسبة اليوبيل الذهبي لها إذ انطلقت في عام 1960.
وحتى الآن توزعت ألقاب النسخ السابقة على كل من ألمانيا واسبانبا (3 ألقاب لكل منهما) وايطاليا وفرنسا (لقبان لكل منهما) فضلا عن لقب واحد لكل من هولندا والدنمارك واليونان والبرتغال.
كما فازت بها مرة واحدة كل من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي وهما كيانان لم يعد لهما وجود. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
MENAFN02122023000071011013ID1107525778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.