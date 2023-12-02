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كأس أوروبا 2024 .. المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا

12/2/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 2 - 12 (كونا) -- أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 والتي جرت في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم السبت عن وقوع منتخب الدولة المضيفة ألمانيا مع كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا وعن أن المباراة الافتتاحية ستجري في 14 يونيو بين ألمانيا واسكتلندا.
وبحسب القرعة ستتكون المجموعة الأولى من ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا فيما تتكون المجموعة الثانية من اسبانيا وكرواتيا وإيطاليا والبانيا والمجموعة الثالثة من سلوفينيا والدنمارك وصربيا وانكلترا.
أما المجموعة الرابعة فستتكون من الفائز في المسار الاول من الملحق وكل من هولندا والنمسا وفرنسا بينما تتكون المجموعة الخامسة من بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا ومن الفائز في المسار الثاني من الملحق.
وتضم المجموعة السادسة تركيا والفائز في المسار الثالث من الملحق والبرتغال وتشيكيا.
واقيم حفل القرعة لهذه البطولة التي تقام على مدى شهر من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية (إلب فيلهارموني) بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.
وتعتبر هذه النسخة ال17 في تاريخ المسابقة التي يحمل لقبها المنتخب الايطالي الذي فاز على نظيره الانجليزي في نهائي النسخة ال16 التي أقيمت استثنائيا في عدة دول أوروبية بمناسبة اليوبيل الذهبي لها إذ انطلقت في عام 1960.
وحتى الآن توزعت ألقاب النسخ السابقة على كل من ألمانيا واسبانبا (3 ألقاب لكل منهما) وايطاليا وفرنسا (لقبان لكل منهما) فضلا عن لقب واحد لكل من هولندا والدنمارك واليونان والبرتغال.
كما فازت بها مرة واحدة كل من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي وهما كيانان لم يعد لهما وجود. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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