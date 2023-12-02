حماس: لا تبادل أسرى قبل انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إنه لا تبادل أسرى مع الاحتلال حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي.
وأكد العاروري، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حماس قامت بتسليم جميع النساء والأطفال الموجودين لديها إلى إسرائيل، في إشارة إلى إصرار الاحتلال على وجود نساء وأطفال لدى حماس.
وأضاف أن حماس مستعدة لتبادل جثث لقتلى إسرائيليين مقابل جثامين شهداء موجودين لدى الاحتلال، مشيراً إلى أن حماس تريد بعض الوقت لاستخراج جثث القتلى الإسرائيليين من تحت الأنقاض.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
02/12/2023 22:02:47
MENAFN02122023000117011021ID1107525777
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