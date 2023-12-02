الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 02 كانون الأول (بترا)- قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إن سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف، ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء؛ بسبب القصف الإسرائيلي، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.

وأضاف مارديني أن كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، بعد مواصلة إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية كثيفة على قطاع غزة، بعد يوم من انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال في تصريحات لوكالة "رويترز" خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم السبت، في دبي: إن هذا "مستوى جديد من الدمار يضاف إلى الدمار الهائل الذي لا مثيل له في البنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية"، محذرا من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من "الفوضى والركام". مشيراً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفا يعملون هناك في الجانب الانساني.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

02/12/2023 21:50:33