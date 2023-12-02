السعايدة: مستمرون بتعزيز القدرات الوطنية وثقافة التشاركية في قطاع الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 كانون الأول (بترا)-أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على الاستمرار بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز ثقافة التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى مواصلة برامج التوعية في مجال قطاع الطاقة والمعادن ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم السبت عقب ختام الدورة التدريبية TOT المنظمة من قبل الهيئة، والتي عقدت في مركز الأمن النووي والإشعاعي بمبنى الهيئة، بمشاركة نحو 16 شخصا من كوادر برنامج "أنا أشارك – جامعات" الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال إن الدورة جاءت بهدف تطوير شراكات محلية وإيجاد مدربين مؤهلين للمساهمة في نقل المعارف والمهارات وتنمية الوعي بمجال عمل قطاع الطاقة والمعادن والعمل الإشعاعي والنووي لدى شركاء الهيئة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات والكليات من مختلف التخصصات لإعداد أجيال من الكفاءات العلمية ليكونوا قادة المستقبل والحفاظ على مشاركتهم بإيجابية وتميز في منظومة العمل الوطني وفي عملية صنع القرار، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي على القطاع، والتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وقدّم مدراء وموظفون من الهيئة معلومات تفصيلية وعروض توضيحية حول عمل القطاعات التي تنظمها الهيئة، شملت الكهرباء والطاقة المتجددة والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي إلى جانب الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير السلامة العامة والمحافظة على البيئة.

وجرى استعراض أبرز المواضيع التي تسعى الهيئة لتمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات وتشكيل الوعي الجمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضرورة ترشيد الاستهلاك وتبني السلوكات الايجابية والمستدامة، والتمكن من إعداد الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بعمل القطاع.

وتأتي الدورة التدريبية كمرحلة أولى ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التي سيتم عقدها من خلال مجموعة خبراء متخصصين من الكفاءات العاملة لدى هيئة تنظيم الطاقة والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي في مجالات التنظيم والرقابة على القطاع.

وتهدف الدورات إلى تقديم الخبرات العملية وتوفير مدربين مؤهلين للمساهمة في برنامج "أنا أشارك – جامعات" الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع الجامعات والكليات الأردنية، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات لدى طلاب الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع، والمساهمة في دمج الشباب الأردني في الحوار والعمل العام وتفعيل دورهم ومشاركتهم البناءة في القضايا والأولويات الوطنية وفي عملية صناعة القرارات السياسية المرتبطة بعمل القطاع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

02/12/2023 21:42:16