نائبة الرئيس الأميركي: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن عدداً كبيرا جداً من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة عندما قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية القطاع، اليوم السبت، بعد انهيار هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقاً لوكالة أنباء (رويترز)، أضافت هاريس أن السكان يخشون من أن يكون القصف مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تدفعهم إلى منطقة محصورة، وربما تحاول دفعهم إلى داخل مصر.

وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين بدبي، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".

وأضافت أنه "بصراحة حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة".

--(بترا)





أ ن/ب ع/ هـ ح

02/12/2023 21:19:19