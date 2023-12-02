نائبة الرئيس الأميركي: عدد كبير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إن عدداً كبيرا جداً من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة عندما قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية القطاع، اليوم السبت، بعد انهيار هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووفقاً لوكالة أنباء (رويترز)، أضافت هاريس أن السكان يخشون من أن يكون القصف مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تدفعهم إلى منطقة محصورة، وربما تحاول دفعهم إلى داخل مصر.
وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين بدبي، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".
وأضافت أنه "بصراحة حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
02/12/2023 21:19:19
MENAFN02122023000117011021ID1107525774
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