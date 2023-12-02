الآلاف يتظاهرون في باريس لمنع الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبالمجازر التي يرتكبها الكيان ضد المدنيين في غزة.

ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، طالب المتظاهرون "بوقف دائم لإطلاق النار" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منددين بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتأتي هذه التظاهرة عشية استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، التي أتاحت مبادلة الأسرى بين الطرفين.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

02/12/2023 21:12:25