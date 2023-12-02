الآلاف يتظاهرون في باريس لمنع الإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبالمجازر التي يرتكبها الكيان ضد المدنيين في غزة.
ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، طالب المتظاهرون "بوقف دائم لإطلاق النار" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منددين بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وتأتي هذه التظاهرة عشية استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، التي أتاحت مبادلة الأسرى بين الطرفين.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
02/12/2023 21:12:25
MENAFN02122023000117011021ID1107525773
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