زلزال بقوة 7.6 درجات في مينداناو بالفلبين وتحذير من تسونامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبحسب وكالة يورونيوز، ضرب الزلزال على عمق 32 كلم عند حوالى الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي أي 14.37 بتوقيت غرينتش في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز.

وحذرت السلطات الفيليبينية من "تسونامي مدمّر" بعد الزلزال حيث أوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه يتوقع، استنادا إلى حجم وموقع موجات تسونامي، أن تضرب جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا.

--(بترا)

رصد/ف ق/ب ع/ ع ط

02/12/2023 21:03:01