زلزال بقوة 7.6 درجات في مينداناو بالفلبين وتحذير من تسونامي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وبحسب وكالة يورونيوز، ضرب الزلزال على عمق 32 كلم عند حوالى الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي أي 14.37 بتوقيت غرينتش في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز.
وحذرت السلطات الفيليبينية من "تسونامي مدمّر" بعد الزلزال حيث أوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه يتوقع، استنادا إلى حجم وموقع موجات تسونامي، أن تضرب جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا.
--(بترا)
رصد/ف ق/ب ع/ ع ط
02/12/2023 21:03:01
MENAFN02122023000117011021ID1107525772
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