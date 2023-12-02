-->

Sunday, 03 December 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 7.6 درجات في مينداناو بالفلبين وتحذير من تسونامي

12/2/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وبحسب وكالة يورونيوز، ضرب الزلزال على عمق 32 كلم عند حوالى الساعة 22.37 بالتوقيت المحلي أي 14.37 بتوقيت غرينتش في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان، بحسب المركز.
وحذرت السلطات الفيليبينية من "تسونامي مدمّر" بعد الزلزال حيث أوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه يتوقع، استنادا إلى حجم وموقع موجات تسونامي، أن تضرب جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا.
--(بترا)
رصد/ف ق/ب ع/ ع ط
02/12/2023 21:03:01

MENAFN02122023000117011021ID1107525772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث