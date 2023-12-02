الفاتيكان يعلن تحسن الوضع الصحي للبابا
التاريخ
12/2/2023 2:26:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس آخذ بالتحسن، وذلك بعد وعكة اضطرته لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.
وقال بيان للفاتيكان، فإن "الوضع الصحي للأب الأقدس في طور التحسن"، مشيراً إلى أنه لا يعاني البابا من الحمى، وأنه يواصل علاجه.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
02/12/2023 20:52:15
MENAFN02122023000117011021ID1107525771
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.