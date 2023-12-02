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الفاتيكان يعلن تحسن الوضع الصحي للبابا

12/2/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس آخذ بالتحسن، وذلك بعد وعكة اضطرته لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.
وقال بيان للفاتيكان، فإن "الوضع الصحي للأب الأقدس في طور التحسن"، مشيراً إلى أنه لا يعاني البابا من الحمى، وأنه يواصل علاجه.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
02/12/2023 20:52:15

MENAFN02122023000117011021ID1107525771

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