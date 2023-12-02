محاضرة تتأمل أشكال المقاومة في الرواية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول(بترا)-تأملت محاضرة عقدتها رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع مبادرة نون للكتاب، مساء اليوم السبت، في مقر الرابطة بعمان، أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية.

ورأى عضو الرابطة الكاتب موسى أبو رياش، في المحاضرة التي ألقاها وحملت عنوان "أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية"، أن أول من أطلق مصطلح "أدب المقاومة" الروائي الراحل غسان كنفاني.

وبين أبو رياش أن هذا النوع من الأدب يقصد به الأدب الذي يهتم بالكتابة عن أوضاع فلسطين تحت الاحتلال ويعد من أهم الأسلحة المتاحة والفعالة للشعب الفلسطيني لأنه بمنزلة صوت الشعب الحر حيث يتحدى هذا الأدب الاحتلال ويصبح حلقة الوصل مع العالم.

ولفت الى أنه يمكن التوسع في مصطلح "أدب المقاومة" ليشمل أي كتابة عن أي احتلال صريح أو ضمني، مشيرا الى ما يطلق عليه "أدب العبيد" في الولايات المتحدة الأميركية، والأعمال الأدبية التي ظهرت ضد الاحتلال الأميركي للعراق والأعمال الأدبية التي ظهرت في الصين إبان احتلال اليابان لها والأدب الفرنسي في حقبة الاحتلال النازي والأدب الافريقي ضد الاستعمارين الفرنسي والانجليزي وغيرها.

وأشار في المحاضرة التي قدمته فيها الكاتبة سمر السيد، الى أنه في الأدب الفلسطيني مئات الشعراء والكتاب الذين كتبوا في أدب المقاومة ومنهم محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وإبراهيم طوقان وهارون هاشم رشيد وغسان كنفاني ومحمود شقير وغيرهم.

وبحسب أبو رياش فإن "رواية المقاومة" هي الرواية التي تتناول كليا أو جزئيا موضوعة المقاومة تحت الاحتلال، لافتا الى الفرق بين رواية المقاومة ورواية الحرب ورواية السجون، إذ أن الأولى تتناول أوضاع وطن أو شعب مثل فلسطين تحت الاحتلال، بينما الثانية تتناول أحداث وعمليات وظروف الحرب والمتحاربين في ساحات القتال والتي تكون عادة بين الدول.

فيما رواية السجون أو "أدب السجون" تتحدث عن السجون وما يحدث فيها وظروف المساجين ومعاناتهم، مستدركا أن راوية السجون الفلسطينية تعد رواية مقاومة لأن معظم المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي هم أسرى اعتقلوا لمقاومتهم المحتل والاحتلال بالوسائل المتاحة.

وبين أن الروايات الادبية تختلف في تناولها للمقاومة إذ ان بعضها يتبنى الكفاح المسلح ومنها رواية "عائد الى حيفا" لغسان كنفاني، ومنها ما تدعو الى المقاومة السلمية بأشكالها وأساليبها المختلفة مثل المظاهرات والاعتصامات وغيرها مثل رواية "دبابة تحت شجرة الميلاد" لإبراهيم نصرالله ومنها ما تتبنى المقاومة الثقافية مثل رواية "مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة" لربعي المدهون.

واستعرض في محاضرته عددا من الروايات المقاومة في الأدب العالمي والأدب الفلسطيني ومنها رواية "صمت البحر" للفرنسي جان مارسيل برولير التي صدرت في 1942 ورواية "عائد الى جيفا" لغسان كنفاني وغيرهما.

وفي ختام المحاضرة جرى نقاش وحوار مع الجمهور أداره عضو الرابطة مسؤول مبادرة نون الكاتب أسيد الحوتري.

--(بترا)

م ت/ب ع/ ع ط

02/12/2023 20:43:43