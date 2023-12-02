الائتلاف الوطني ينظم ندوة حول الدور الأردني ومآلات العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- نظم حزب الائتلاف الوطني من خلال الدائرة السياسية، ندوة حول الدور الأردني ومآلات العدوان على غزة، اليوم السبت، شارك فيها الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة.

وأوضح الرنتاوي، أن القضية الفلسطينية كانت في أدنى سلم اهتمامات المجتمع العربي والدولي، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى التي أعادت القضية إلى سلم اولويات العالم من جديد .

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، حذر أكثر من مرة من الانفجار الكبير، الذي ينتظر المنطقة ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وقال إن ما حدث هو فاتحة لتطورات في المشهد الدولي، وأن تفكيرا جديدا طرأ في بعض الدول منها روسيا التي تملك تفكيرا جديدا حول النظام العالمي الجديد.

وحول مسار التفاوض وحل الدولتين، قال الرنتاوي، لست متفائلا لأنه ليس لدى إسرائيل من هو قادر أو راغب بالذهاب إلى حل الدولتين، وأنه ليس في إدارة البيت الأبيض من يرغب بالضغط على إسرائيل للقبول به، متوقعا أن تسير المرحلة المقبلة نحو احتدام الصراع.

وحول الدور الأردني حيال الأحداث الجارية اليوم، أكد ضرورة توسيع اتصالاته مع مختلف القوى الفلسطينية لا الاكتفاء بالعلاقة مع السلطة، مؤكدا أن الدور الأردني مهم في إعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية.

من جانبه تحدث الدكتور القطاطشة، حول مرتكزات القوة لدى حماس، مشيرا إلى أن مرتكزات القوة تتمثل في العقيدة القتالية والحاضنة الشعبية وندرة العملاء.

وحول الموقف الأردني، أشار إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أردنية بامتياز، وأن الأردن مدرك للتفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بفكرة التهجير وخطورته على القضية الفلسطينية وعلى الأردن.

واستهل الحديث رئيس الدائرة السياسية المنظمة للندوة الدكتور هايل الداود، مؤكدا أن هذه الندوة تشكل باكورة أعمالها الموجهة لخلق حالة من الوعي السياسي والحزبي في قضايانا المركزية.

من جهته قدم أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، مداخلة، عرج خلالها على تفاصيل الأحداث الجارية اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى هامش الندوة، شارك في الحوار والنقاش باحثون ومفكرون ونواب، بالإضافة إلى عدد من المهتمين.

--(بترا)

ع ح/ب ع/ ع ط

02/12/2023 20:35:04