الائتلاف الوطني ينظم ندوة حول الدور الأردني ومآلات العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- نظم حزب الائتلاف الوطني من خلال الدائرة السياسية، ندوة حول الدور الأردني ومآلات العدوان على غزة، اليوم السبت، شارك فيها الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة.
وأوضح الرنتاوي، أن القضية الفلسطينية كانت في أدنى سلم اهتمامات المجتمع العربي والدولي، حتى جاءت عملية طوفان الأقصى التي أعادت القضية إلى سلم اولويات العالم من جديد .
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، حذر أكثر من مرة من الانفجار الكبير، الذي ينتظر المنطقة ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.
وقال إن ما حدث هو فاتحة لتطورات في المشهد الدولي، وأن تفكيرا جديدا طرأ في بعض الدول منها روسيا التي تملك تفكيرا جديدا حول النظام العالمي الجديد.
وحول مسار التفاوض وحل الدولتين، قال الرنتاوي، لست متفائلا لأنه ليس لدى إسرائيل من هو قادر أو راغب بالذهاب إلى حل الدولتين، وأنه ليس في إدارة البيت الأبيض من يرغب بالضغط على إسرائيل للقبول به، متوقعا أن تسير المرحلة المقبلة نحو احتدام الصراع.
وحول الدور الأردني حيال الأحداث الجارية اليوم، أكد ضرورة توسيع اتصالاته مع مختلف القوى الفلسطينية لا الاكتفاء بالعلاقة مع السلطة، مؤكدا أن الدور الأردني مهم في إعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية.
من جانبه تحدث الدكتور القطاطشة، حول مرتكزات القوة لدى حماس، مشيرا إلى أن مرتكزات القوة تتمثل في العقيدة القتالية والحاضنة الشعبية وندرة العملاء.
وحول الموقف الأردني، أشار إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أردنية بامتياز، وأن الأردن مدرك للتفكير الإسرائيلي فيما يتعلق بفكرة التهجير وخطورته على القضية الفلسطينية وعلى الأردن.
واستهل الحديث رئيس الدائرة السياسية المنظمة للندوة الدكتور هايل الداود، مؤكدا أن هذه الندوة تشكل باكورة أعمالها الموجهة لخلق حالة من الوعي السياسي والحزبي في قضايانا المركزية.
من جهته قدم أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، مداخلة، عرج خلالها على تفاصيل الأحداث الجارية اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى هامش الندوة، شارك في الحوار والنقاش باحثون ومفكرون ونواب، بالإضافة إلى عدد من المهتمين.
--(بترا)
ع ح/ب ع/ ع ط
02/12/2023 20:35:04
MENAFN02122023000117011021ID1107525769
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