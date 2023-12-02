فوز كفرنجة على ساكب بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد
التاريخ
12/2/2023 2:26:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- فاز فريق كفرنجة على فريق ساكب بنتيجة 28-23 في المباراة التي جرت اليوم السبت، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.
وشهدت المباراة إثارة وندية قبل أن يتمكن لاعبو كفرنجة من حسم المباراة.
يشار إلى أن دوري الدرجة الثانية يشهد مشاركة 5 فرق.
--(بترا)
خ خ/ب ع / ع ط
02/12/2023 20:17:58
MENAFN02122023000117011021ID1107525768
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