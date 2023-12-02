فوز كفرنجة على ساكب بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

عمان 2 كانون الأول (بترا)- فاز فريق كفرنجة على فريق ساكب بنتيجة 28-23 في المباراة التي جرت اليوم السبت، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد. وشهدت المباراة إثارة وندية قبل أن يتمكن لاعبو كفرنجة من حسم المباراة. يشار إلى أن دوري الدرجة الثانية يشهد مشاركة 5 فرق. --(بترا) خ خ/ب ع / ع ط 02/12/2023 20:17:58

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