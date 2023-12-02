116 دولة تتعهّد زيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- وقّعت 116 دولة اليوم السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ "كوب28" المنعقد في دبي.

وبحسب وكالة يورونيوز، تعهدت هذه الدول بالعمل معًا من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار الفروقات والظروف الوطنية لمختلف الدول.

وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.

--(بترا)

رصد /ف ق/ب ع / ع ط

02/12/2023 20:14:09