الاحتلال يعلن عن مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة حماس بعملية طوفان الأقصى الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة.

وبينت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي (جالي تساهيل) تحت بند سمح بالنشر، أن جثة العقيد اساف حمامي محتجزة في القطاع و محتجز لدى حركة حماس.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

02/12/2023 19:50:42