الاحتلال يعلن عن مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

الاحتلال يعلن عن مقتل قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة
التاريخ
12/2/2023 2:26:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة حماس بعملية طوفان الأقصى الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة.
وبينت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي (جالي تساهيل) تحت بند سمح بالنشر، أن جثة العقيد اساف حمامي محتجزة في القطاع و محتجز لدى حركة حماس.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
02/12/2023 19:50:42
MENAFN02122023000117011021ID1107525766
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