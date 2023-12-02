التيار الوطني يقرر الاندماج مع حزب الاتحاد الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الأول (بترا)- قرر المجلس المركزي لحزب التيار الوطني بالإجماع خلال اجتماعه الثالث الذي عُقِد اليوم السبت، برئاسة عبد الفتاح المعايطة، السير في إجراءات الدمج مع الأحزاب بشكل عام ومع حزب الاتحاد الوطني بشكل خاص.
وبحسب بيان للحزب اليوم السبت، فإن هذا الإجراء جاء كخطوة وطنية مهمة تعكس ديدن ومنهج حزب التيار الوطني تاريخيا.
وأكد رئيس المجلس المعايطة، أن خطوات حزب التيار الوطني، تصب دائمًا في مصلحة الوطن، مشيدا بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، في مساندة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الأمين عام الحزب، الدكتور حمدي مراد، أهمية دعم الدمج والتفكير الجدي بالاندماج من أجل الوصول إلى رؤية جلالة الملك.
وثمن نائب الأمين العام، الدكتور فايز السعودي، المشاورات التي تمت للدمج بين الأحزاب، مؤكدًا أهمية التشاركية في العمل والتشبيك من أجل انتاج أحزاب فاعلة على الساحة الوطنية.
وأشاد بتاريخ حزب التيار وقياداته في العمل في سبيل الوطن، وبمواقف جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ع ح/ب ع /ع ط
02/12/2023 19:46:00
MENAFN02122023000117011021ID1107525765
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