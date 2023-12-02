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التيار الوطني يقرر الاندماج مع حزب الاتحاد الوطني

12/2/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا)- قرر المجلس المركزي لحزب التيار الوطني بالإجماع خلال اجتماعه الثالث الذي عُقِد اليوم السبت، برئاسة عبد الفتاح المعايطة، السير في إجراءات الدمج مع الأحزاب بشكل عام ومع حزب الاتحاد الوطني بشكل خاص.
وبحسب بيان للحزب اليوم السبت، فإن هذا الإجراء جاء كخطوة وطنية مهمة تعكس ديدن ومنهج حزب التيار الوطني تاريخيا.
وأكد رئيس المجلس المعايطة، أن خطوات حزب التيار الوطني، تصب دائمًا في مصلحة الوطن، مشيدا بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، في مساندة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الأمين عام الحزب، الدكتور حمدي مراد، أهمية دعم الدمج والتفكير الجدي بالاندماج من أجل الوصول إلى رؤية جلالة الملك.
وثمن نائب الأمين العام، الدكتور فايز السعودي، المشاورات التي تمت للدمج بين الأحزاب، مؤكدًا أهمية التشاركية في العمل والتشبيك من أجل انتاج أحزاب فاعلة على الساحة الوطنية.
وأشاد بتاريخ حزب التيار وقياداته في العمل في سبيل الوطن، وبمواقف جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ع ح/ب ع /ع ط
02/12/2023 19:46:00

MENAFN02122023000117011021ID1107525765

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