أمير قطر يؤكد استمرار الوساطة مع الشركاء للعودة إلى التهدئة بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 2 كانون الأول (بترا)-أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تواصل مساعي وساطتها مع جميع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الشيخ تميم، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأعربت نائبة الرئيس الأميركي، خلال الاتصال، عن تقدير أميركا لجهود قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ب ع/ع ط
02/12/2023 19:38:11
MENAFN02122023000117011021ID1107525764
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