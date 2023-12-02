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أمير قطر يؤكد استمرار الوساطة مع الشركاء للعودة إلى التهدئة بغزة

12/2/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 2 كانون الأول (بترا)-أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تواصل مساعي وساطتها مع جميع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الشيخ تميم، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأعربت نائبة الرئيس الأميركي، خلال الاتصال، عن تقدير أميركا لجهود قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ب ع/ع ط
02/12/2023 19:38:11

MENAFN02122023000117011021ID1107525764

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