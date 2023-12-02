منتخب الناشئين يلتقي نظيره العراقي مرتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي داخلي للمنتخب الوطني تحت سن 15عاما، يتخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا يومي غد والخميس المقبل في عمان، في إطار التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم السبت على ملعب السلط، بقيادة المدرب عبدالله القططي، وبحضور القائمة الأولية من اللاعبين، تأهبا لمواجهة نظيره العراقي وديا، قبل أن يغادر إلى سلطنة عُمان مساء الخميس المقبل.

وتضم القائمة الأولية للمنتخب 26 لاعبا هم: قصي الحلاحلة، وأزد يعيش، وزياد الزعبي، وهشام سلامة، وياسر الحمبوز، وخزرج القاسم، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، ومحمود الطميزي، وزيد الخالدي، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد أبو دهيم، وضياء الدين هشام، وقيس الشواورة، ومحمد أبو رمح، وماجد العدوان، وأحمد الربايعة، وأكرم أبو عاقولة، ومحمود قابوق، وحمزة الغبيش، وحسين الذيابات، وحسن العابورة، ومحمد عبيدات، ومحمد الشلول، وحمزة يغنم.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات، والسعودية، وسوريا إذ تقام المنافسات في سلطنة عُمان من 11 إلى 20 الشهر الحالي، .

في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كل من، عُمان (المستضيف)، والعراق، واليمن، ولبنان.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

02/12/2023 19:18:18