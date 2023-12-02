منتخب الناشئين يلتقي نظيره العراقي مرتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر تدريبي داخلي للمنتخب الوطني تحت سن 15عاما، يتخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا يومي غد والخميس المقبل في عمان، في إطار التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وأجرى المنتخب تدريبه اليوم السبت على ملعب السلط، بقيادة المدرب عبدالله القططي، وبحضور القائمة الأولية من اللاعبين، تأهبا لمواجهة نظيره العراقي وديا، قبل أن يغادر إلى سلطنة عُمان مساء الخميس المقبل.
وتضم القائمة الأولية للمنتخب 26 لاعبا هم: قصي الحلاحلة، وأزد يعيش، وزياد الزعبي، وهشام سلامة، وياسر الحمبوز، وخزرج القاسم، ومهند مصطفى، وعز الدين المصري، ومحمود الطميزي، وزيد الخالدي، ومحمد أبو الغنم، وأحمد ملكاوي، وزيد أبو دهيم، وضياء الدين هشام، وقيس الشواورة، ومحمد أبو رمح، وماجد العدوان، وأحمد الربايعة، وأكرم أبو عاقولة، ومحمود قابوق، وحمزة الغبيش، وحسين الذيابات، وحسن العابورة، ومحمد عبيدات، ومحمد الشلول، وحمزة يغنم.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات، والسعودية، وسوريا إذ تقام المنافسات في سلطنة عُمان من 11 إلى 20 الشهر الحالي، .
في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كل من، عُمان (المستضيف)، والعراق، واليمن، ولبنان.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 من الشهر ذاته.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
02/12/2023 19:18:18
MENAFN02122023000117011021ID1107525762
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