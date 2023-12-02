تنظيم فعاليات تجارب التعلم مدى الحياة

MENAFN - Jordan News Agency)



إربد 2 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم السبت، فعاليات برنامج تجارب التعلم مدى الحياة بالتعاون مع جمعيات من مختلف محافظة اربد .

وأكدت مدير الإقليمي للجمعية الألمانية لتعليم كبار السن في الشرق الأوسط باربارا هوست، خلال رعايتها الفعاليات أهمية تمكين المرأة اقتصادياً بشكل تفاعلي وتكاملي مما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي على المجتمع، داعيه إلى عرض التجارب الناجحة للنساء الرياديات من مختلف المحافظات.

وأشار رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري، الى أهمية التعلم مدى الحياة والذي يساهم في تطور المهارات اللازمة للفرد بشكل مستمر ويعزز فرص الحصول على الوظائف والانخراط بسوق العمل.

وأضاف أن الجمعية تعمل في برامج التعلم مدى الحياة منذ 11 عاما وعلى ضوء ذلك قامت بمبادرة مشتركة مع مراكز تعليم الكبار في الزرقاء والمفرق والكرك بإنشاء الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة كأول شبكة أردنية متخصصة بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.

--(بترا)

ا.ح/ف ق

02/12/2023 18:31:11