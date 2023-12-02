تنظيم فعاليات تجارب التعلم مدى الحياة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم السبت، فعاليات برنامج تجارب التعلم مدى الحياة بالتعاون مع جمعيات من مختلف محافظة اربد .
وأكدت مدير الإقليمي للجمعية الألمانية لتعليم كبار السن في الشرق الأوسط باربارا هوست، خلال رعايتها الفعاليات أهمية تمكين المرأة اقتصادياً بشكل تفاعلي وتكاملي مما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي على المجتمع، داعيه إلى عرض التجارب الناجحة للنساء الرياديات من مختلف المحافظات.
وأشار رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري، الى أهمية التعلم مدى الحياة والذي يساهم في تطور المهارات اللازمة للفرد بشكل مستمر ويعزز فرص الحصول على الوظائف والانخراط بسوق العمل.
وأضاف أن الجمعية تعمل في برامج التعلم مدى الحياة منذ 11 عاما وعلى ضوء ذلك قامت بمبادرة مشتركة مع مراكز تعليم الكبار في الزرقاء والمفرق والكرك بإنشاء الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة كأول شبكة أردنية متخصصة بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.
--(بترا)
ا.ح/ف ق
02/12/2023 18:31:11
MENAFN02122023000117011021ID1107525760
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