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عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

12/2/2023 2:26:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الأول (بترا) - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وطالب عباس خلال لقائه خان بمقر الرئاسة برام الله، بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، باستهدافها المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت، وما يجري من استيطان، وجرائم تطهير عرقي، و"الأبرتهايد".
وأكد أن غياب العقاب يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق شعب فلسطين الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، لتجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.
وجدد عباس التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع.
كما طالبت بفرض عقوبات دولية على المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومن يقف خلفهم، ويمولهم، ويدعمهم.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
02/12/2023 18:11:58

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